Кристиан Хорнер: Хэмилтон провел тактическую гонку, он не нарушал правила и не действовал грязно

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби. Он считает, что победитель гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон действовал корректно.

«Хочу поздравить Нико (Росберга). Он провел великолепный сезон и заслужил чемпионский титул, однако было наивно полагать, что гонка, в которой было столько на кону, сложится иначе. Льюис провел тактическую гонку. Он не нарушал правила и не действовал грязно. Думаю, критиковать его за действия на трассе несправедливо», - цитирует Хорнера Autosport.

Напомним, Росберг занял второе место в Абу-Даби и стал чемпионом.

Абу-Даби (ОАЭ)

Чемпионат мира

21-й этап

Гран-при Абу-Даби

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес»)

3. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл»)

6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Форс Индия»)

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия»)

9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен»)