Александр Гацкан: Хочу извиниться перед Гасановым, я не хотел нанести ему вред

Капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал эпизод с травмой защитника «Анжи» Шамиля Гасанова.

- Во вчерашнем матче случился неприятный эпизод. После моей неосторожной игры травму получил игрок «Анжи» Шамиль Гасанов. Хочу извиниться перед ним и пожелать здоровья. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все - одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время, - цитирует Гацкана официальный сайт «Ростова».

Напомним, что Гасанов получил повреждение в результате действий полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Игрок ростовчан опасно сыграл прямой ногой, после чего он был удален с поля. У защитника «Анжи» рассечение подбородка и сотрясение мозга.

«Анжи» уступил «Ростову» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Счет на 41-й минуте открыл нападающий хозяев поля Сердар Азмун. Во втором тайме Александр Гацкан удвоил преимущество своего клуба.