Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может начать тренерскую карьеру. Вероятно, он будет работать в штабе Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Спорт день за днем», Анатолий рассматривает вариант трудоустройства в «Зенит». Наиболее оптимальным является вариант с включением его в тренерский штаб Мирчи Луческу. В январе-феврале Тимощук должен получить тренерский диплом PRO. Лицензия позволяет работать в клубах РФПЛ.

Напомним, ранее Тимощук покинул «Кайрат», с которым у него закончился контракт. Тимощук выступал за «Кайрат» с июля 2015 года, перейдя из «Зенита». В составе казахстанцев 37-летний украинец стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

В сезоне-2016 полузащитник провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один гол.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й год, и с 2013-го по 2015 год. Сыграл 150 официальных матчей, забил 18 мячей. Вместе с «Зенитом» он дважды выиграл чемпионат России (2007, 2014/15), а также Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м.