Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может начать тренерскую карьеру. Вероятно, он
будет работать в штабе Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга.
Как сообщает «Спорт день за днем», Анатолий рассматривает
вариант трудоустройства в «Зенит». Наиболее оптимальным является вариант
с включением его в тренерский штаб Мирчи Луческу. В январе-феврале Тимощук
должен получить тренерский диплом PRO.
Лицензия позволяет работать в клубах РФПЛ.
Напомним, ранее Тимощук покинул «Кайрат»,
с которым у него закончился контракт. Тимощук выступал за «Кайрат» с июля 2015
года, перейдя из «Зенита». В составе казахстанцев 37-летний украинец стал
обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.
В
сезоне-2016 полузащитник провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один
гол.
Тимощук
выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й год, и с 2013-го по 2015 год. Сыграл
150 официальных матчей, забил 18 мячей. Вместе с «Зенитом» он дважды выиграл
чемпионат России (2007, 2014/15), а также Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м.