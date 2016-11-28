Турнир в Петербурге продолжает переговоры об участии с одной из сестер Уильямс
Гендиректор теннисного турнира Spb Ladies Trophy-2017 Александр Медведев рассказал о работе по приглашению одной из сестер Уильямс.
- Переговоры продолжаются. Мяч футбольный и теннисный - на их стороне.- Уточните, о какой из сестер идет речь?
- Пока ни о какой (улыбается), - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ранее Медведев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» заявил, что на турнире в Петербурге выступит одна из сестер Уильямс.
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