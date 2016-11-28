Александр Медведев: После вступления Трампа в должность ждем, что барьеров для Итогового турнира WTA в Петербурге не будет

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о возможности проведения Итогового турнира WTA в Санкт-Петербурге.

- Вы проводили переговоры о возможном проведении Итогового турнира WTA в Петербурге?

- Да, во время турнира в Сингапуре такие переговоры были. Общая обстановка положительная, а с учетом результата выборов в США - могут появиться дополнительные факторы после вступления Трампа в должность. Мы ожидаем, что международные и двусторонние отношения будут развиваться положительно, не будут выдвигаться никакие политические барьеры для проведения нашего турнира здесь.

- А они были раньше?

- Объективно говоря, когда в совете четыре североамериканца и три европейца... Надеюсь, это не будет влиять, - передает слова Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее генеральный директор турниров SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что ITF Neva Cup будет преобразован в турнир серии WTA 125.