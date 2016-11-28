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Нико Хюлькенберг: Для меня гонка была простой

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Форс Индия» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями после Гран-при Абу-Даби. Напомним, что он занял седьмое место.

«Для меня эта гонка была простой. По ходу Гран-при я чувствовал себя одиноко, так как сражался только с напарником по команде, ведь топ-шестерка ехала далеко впереди. В первом повороте в меня въехал Макс Ферстаппен. Этот контакт повредил днище и усложнил мне жизнь по ходу гонки.

К счастью, машина была достаточно быстра, чтобы добыть необходимый результат. Здорово, что я покидаю «Форс Индию» на мажорной ноте: я рад помочь команде финишировать четвертой в Кубке конструкторов. Это вознаграждение за великолепную работу в 2016-м.

«Форс Индия» навсегда останется частью моей жизни. Я здесь многому научился и стал сильнее как пилот. Мы прогрессировали вместе, и я горжусь тем, чего нам удалось добиться», - цитирует Хюлькенберга Autosport.

Абу-Даби (ОАЭ)

Чемпионат мира

21-й этап

Гран-при Абу-Даби

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес»)

3. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл»)

6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Форс Индия»)

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия»)

9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен»)

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