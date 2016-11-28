Терещенко сыграет с ЦСКА

Сегодня в дерби ЦСКА – «Динамо» выйдет на лед капитан бело-голубых Алексей Терещенко.

Нападающий получил травму 9 ноября в домашнем матче против СКА и с тех пор восстанавливался . В этом сезоне он провел 9 матчей, в которых набрал 2 (2+0) очков при показателе полезности «-2».

Покинул список травмированных и еще один капитан бело-голубых защитник Андрей Миронов, травмировавшийся в сборной на Кубке Карьяла, однако его участие в сегодняшнем матче исключено.