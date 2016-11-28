Терещенко сыграет с ЦСКА
Сегодня в дерби ЦСКА – «Динамо» выйдет на лед капитан бело-голубых Алексей Терещенко.
Нападающий получил травму 9 ноября в домашнем матче против СКА и с тех пор восстанавливался
Покинул список травмированных и еще один капитан бело-голубых защитник Андрей Миронов, травмировавшийся в сборной на Кубке Карьяла, однако его участие в сегодняшнем матче исключено.
Матч
Место и дата
28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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