Игрокам iG.Vitality в очередной раз отказали в визе

Игрокам команды iG Vitality по Dota 2 — Су «super» Пэну и Гао «dogf1ghts» Тяньпэну в третий раз отказали в выдаче американской визы.



Представители команды заявили, что остальные три игрока смогли получить визу и поедут на The Boston Major. Организация уже ведет переговоры с Valve о замене игроков.



Напомним, что ранее у игроков команды LGD.Forever Young также возникли проблемы в полуении визы. Valve сделала исключение и позволила заменить двух игроков, которым отказали в выдаче документов.



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