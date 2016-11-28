Серхио Перес: Я доволен своим выступлением

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями после Гран-при Абу-Даби. Напомним, что он занял восьмое место.

«Я доволен своим выступлением – финишировал на том же месте, с которого и стартовал. Заезд получился спокойным, однако последние круги были нервными, так как мне пришлось обороняться от атак Фелипе (Массы).

В начале каждого из отрезков я выжимал максимум из машины, чтобы приблизиться к Нико, но все же он остался впереди. Приятно завершить сезон в очках. Теперь я вернусь в Мексику и как следует отдохну. Год был напряженным, и сейчас я хочу провести время с друзьями и семьей», - цитирует Переса Autosport.

Абу-Даби (ОАЭ)

Чемпионат мира

21-й этап

Гран-при Абу-Даби

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес»)

3. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл»)

6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Форс Индия»)

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия»)

9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен»)