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ВИДЕО ДНЯ: Неймар нанес травму тренеру «Барселоны»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня футболисты «Барселоны» провели восстановительную тренировку после матча 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьдед» (1:1).

Во время отработки одного из упражнений по контролю мяча, бразильский нападающий сине-гранатовых Неймар сбил тренера. Специалист упал на газон, и не сумел подняться без помощи врачей.

В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне 16 матчей, забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.


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