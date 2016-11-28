ВИДЕО ДНЯ: Неймар нанес травму тренеру «Барселоны»

Сегодня футболисты «Барселоны» провели восстановительную тренировку после матча 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьдед» (1:1).



Во время отработки одного из упражнений по контролю мяча, бразильский нападающий сине-гранатовых Неймар сбил тренера. Специалист упал на газон, и не сумел подняться без помощи врачей.

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В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне 16 матчей, забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.



