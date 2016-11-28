Владимир Кириллов: Финансовой поддержки турниру St. Petersburg Ladies Trophy город не осуществляет

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о помощи города турниру St. Petersburg Ladies Trophy.

- Стало ли больше петербуржцев заниматься теннисом?

- Да, и это напрямую связано с проведением турнира. Зрители, посещающие наши матчи, неравнодушно относятся к теннису и идут на корты, а своих детей ведут в теннисные школы.

- Как город помогает турниру?

- Мы больше помогали в первом турнире: выделяли землю, ускоряли некоторые процессы. Все те вопросы, которые ставятся перед городом - мы их решаем в оперативном порядке.

- А есть ли финансовая поддержка со стороны города?

- Нет, - передает слова Кириллова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).