Гендиректор «Крыльев Советов»: Не согласны на перенос матча со «Спартаком» в Москву. А 26 февраля погода будет не лучше

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что против переноса матча со «Спартаком» в Москву, который должен состояться в Самаре 1 декабря. Напомним, ранее стало известно, что московский клуб предложил РФПЛ и «Крыльям Советов» перенести встречу в Москву или на резервный день.

- «Спартак» предлагает перенести матч в Москву или на весеннюю часть. Вы уже получили соответствующее письмо? – вопрос гендиректору «Крыльев».

- Мы играем для своих болельщиков. Пусть их придет две тысячи, но это будет свои, которые переживают. Но уверен – придет значительно больше. В Москву переносить матч точно не будем. Резервный день – 26 февраля. Погода лучше точно не будет.

- То есть вы хотите играть в Самаре 1 декабря?

- Да. Все по регламенту.

- В каком состоянии поле на «Металлурге» после матча с «Томью»?

- Поле ремонтируют. Оно подпортилось. Но не могу сказать, что что-то смертельное. Поле выдержало. У нас новый газон.

- На день матча прогнозируют сильный мороз.

- Мы со «Спартаком» все время разные сайты смотрим. У них минус 23, а у нас минус 10.

- Не планируется ли приезд комиссии РФПЛ, чтобы оценить ситуацию с газоном?

- А для чего? Из-за пожелания одной команды должны? Тогда такая комиссия должна ездить на все стадионы. Мы же в России живем. Например, после игры с «Томью» ни не футболисты, ни тренеры не жаловались на поле. Понятно, не лето. Но футбол получился интересный и зрелищный.

- Тем более за эту систему голосовали. Вот и играйте по системе «осень-весна».

- Дело не в системе. Можно играть по системе «весна-осень», все равно заканчивать будем в эти же сроки.