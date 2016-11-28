Артем Пацев: Допускаю, что WADA может забрать чемпионат мира у России
Спортивный юрист Артем
Пацев поделился своим мнением о
деятельности Всемирного
антидопингового агентства (WADA). Он заявил,
что эта организация может получит право забирать чемпионаты мира и Олимпиады у
стран.
«Может ли WADA
отбирать у стран Олимпиады и чемпионаты мира? С юридической точки зрения они могут получить
такую возможность легко. Для этого всего лишь требуется внесение изменений во
всемирный антидопинговый кодекс. Все члены олимпийского движения обязаны
исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все
стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это
чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я
допускаю, что чемпионат мира могут забрать», - цитирует Пацева «Р-Спорт».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11
городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.