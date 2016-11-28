Артем Пацев: Допускаю, что WADA может забрать чемпионат мира у России

Спортивный юрист Артем Пацев поделился своим мнением о деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он заявил, что эта организация может получит право забирать чемпионаты мира и Олимпиады у стран.

«Может ли WADA отбирать у стран Олимпиады и чемпионаты мира? С юридической точки зрения они могут получить такую возможность легко. Для этого всего лишь требуется внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс. Все члены олимпийского движения обязаны исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я допускаю, что чемпионат мира могут забрать», - цитирует Пацева «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.