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Екатерина Глазырина: Хотела бы закончить этот сезон Кубка мира в десятке

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина оценила свои шансы в новом сезоне.

- В идеале, я бы хотела в десятке закончить этот сезон Кубка мира. Но не могу сказать, насколько сильно готовы соперники, - сказала Глазырина в интервью «Матч ТВ». - Я провела только одну гонку на этапе Кубка IBU. Но цель у меня есть вернуться и быть выше, чем в предыдущем сезоне. 

Напомним, что первый этап Кубка мира проходит в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 4 декабря. Второй этап пройдет в Поклюке с 9 по 11 декабря. 

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