«Краснодар» направил просьбу в КДК наказать Гарсию за удар локтем Газинского
«Краснодар» отправил просьбу в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) о наказании игрока «Зенита» Хави Гарсии. Об этом гендиректор кубанского клуба Владимир Хашиг сообщил корреспонденту «Советского спорта».
Напомним, Гарсия нанес удар локтем в лицо игроку «Краснодара» Юрию Газинскому вследствие чего у футболиста диагностирован перелом носа. К документам, которые «Краснодар» направил в КДК, приложено медицинское заключение и видео эпизода.
Напомним, в воскресенье «Краснодар» обыграл «Зенит» 2:1.
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