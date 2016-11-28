Майкинтайр, Антипин, Столяров и Самсонов признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.
Лучшим вратарем признан Дрю Макинтайр («Медвешчак»), в двух гостевых матчах
не пропустивший ни одной шайбы. Его сухая серия на данный момент составляет
138 минут 30 секунд.
Лучшим защитником признан Виктор
Антипин («Металлург» Мг), в трех
матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (2+3) очков.
Обе заброшенные защитником «Металлурга» шайбы (в поединках против «Динамо» Мск
и «Локомотива») оказались победными. Антипин не завершил ни одного матча с
отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).
Лучшим нападающим признан Геннадий
Столяров («Нефтехимик»), в трех
гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6
(3+3) очков. Нападающий нижнекамцев забрасывал шайбы в каждом из проведенных
матчей, не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при
общем показателе (+1). На счету Столярова также 13 бросков по воротам, 8
блокированных бросков соперников и 3 силовых приема.
Лучшим новичком признан голкипер Илья
Самсонов («Металлург» Мг), в трех
матчах одержавший три победы, в том числе одну – «на ноль». 19-летний вратарь
отразил 95,61% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,67.