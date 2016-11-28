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Майкинтайр, Антипин, Столяров и Самсонов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.

Лучшим вратарем признан Дрю Макинтайр («Медвешчак»), в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы. Его сухая серия на данный момент составляет 138 минут 30 секунд.

Лучшим защитником признан Виктор Антипин («Металлург» Мг), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (2+3) очков. Обе заброшенные защитником «Металлурга» шайбы (в поединках против «Динамо» Мск и «Локомотива») оказались победными. Антипин не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим нападающим признан Геннадий Столяров («Нефтехимик»), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6 (3+3) очков. Нападающий нижнекамцев забрасывал шайбы в каждом из проведенных матчей, не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). На счету Столярова также 13 бросков по воротам, 8 блокированных бросков соперников и 3 силовых приема.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Самсонов («Металлург» Мг), в трех матчах одержавший три победы, в том числе одну – «на ноль». 19-летний вратарь отразил 95,61% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,67.

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