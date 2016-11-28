Александр Медведев: Я бы не стал говорить, что СКА легко расправился с ЦСКА

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба в КХЛ.

- Как оцениваете сейчас игру СКА?

- Команда играет в интересный, результативный хоккей, любит побеждать.

- СКА легко расправился с ЦСКА. У петербуржцев вообще есть соперники сейчас?

- Я бы не стал говорить, что легко расправился. Счет был и 2:3. Болшой разрыв достигнут в третьем периоде. Я бы не стал категорично заявлять. На Востоке крепкие команды - «Ак Барс» играет хорошо, «Магнитогорск», «Авангард», ЦСКА. Это все очень сильные соперники. Матчи играют плотно: «Витязь» боролся с «Магнитогорском». Нет слабаков, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после 35 игр СКА с 87 очками занимает первое место в Западной конференции, на втором месте идет ЦСКА с 78 очками после 36 игр.

Следующий матч петербургский клуб проведет 1 декабря на выезде с «Куньлунем».