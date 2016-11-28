Ирина Винер-Усманова: Чтобы художественная гимнастика развивалась, в ней должны появиться мужчины
Глава Всероссийской
федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина
Винер-Усманова считает, что в соревнованиях по этому виду спорта в будущем
должны участвовать мужчины.
«Чтобы художественная
гимнастика продвигалась, надо обязательно подключить мальчиков. Вы знаете, что
в синхронном появились, и в художественной гимнастике тоже должны появиться
обязательно. Потому что в боксе, штанге, борьбе, футболе появились девочки, и
поэтому мальчики должны появиться в гимнастике. Надо брать мальчиков из
акробатики, спортивной гимнастики», - цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».
Ранее Ирина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она была единственным кандидатом на пост главы организации. За нее проголосовали делегаты 53 региональных федераций, представленных в ВФХГ.
С 1992 года Винер-Усманова является главным тренером Центра олимпийской
подготовки, с 2001 года - главным тренером сборной России по художественной гимнастике.
ВФХГ она возглавила в 2008 году.