Гарри Реднапп: На одной из тренировок в «Тоттенхэме» Павлюченко вспотел меньше своего переводчика

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп вспомнил первую тренировку с участием российского нападающего Романа Павлюченко.

- В то время, когда я работал в «Тоттенхэме», помню первую тренировку Павлюченко. Он занимался с переводчиком. Я дал Роману указания, после чего переводчик побежал на поле, чтобы перевести игроку мои слова. До конца тренировки он сделал не меньше восьми ускорений. Тогда я понял, что он работает усерднее, чем сам футболист Павлюченко. Переводчик был очень измотан после тренировки, а Роман даже не вспотел, - цитирует Реднаппа BT Sport.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 годы. На его счету 113 матчей за «шпор» и 42 забитых мяча.