Александр Медведев: Я бы хотел увидеть на Кубке Первого канала Ковальчука, Мозякина и Дацюка!

Член совета директоров СКА поделился мнением о составе сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.

- По поводу Кубка Первого канала: как вы считаете, стоит ли повторить опыт Кубка Карьяла и вызвать молодых игроков. Или же лучше пригласить опытных хоккеистов - Дацюка, Ковальчука?

- Нужно не забывать, что это не просто Кубок Первого канала - это 70 лет нашему хоккею. Такое внимание к этим праздникам. Хочется видеть всех наших звезд. А ребята, которые сыграли на Кубке Карьяла, наверняка будут в составе. Сколько их будет - решать тренеру. Но я бы голосовал, чтобы увидеть Ковальчука, Мозякина, Дацюка! - передает слова Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок Первого канала проводится с 1967 года в Москве, за исключением 1992 года, когда он был проведён в Санкт-Петербурге, 2013 и 2014 годов, когда он был проведён в Сочи, и 1991 года, когда турнир не проводился вообще в связи с распадом Советского Союза. С 1996 года является этапом Еврохоккейтура.