Французский игрок достиг 1800 уровня в Overwatch

Французский игрок под ником TaZzeRK стал первым игроком, который достиг 1800 уровня в Overwatch. Об этом игрок сообщил в своем Twitter-аккаунте.

LVL 1800 REACHED ! World First without account sharing ? EU/US/KR First ! 6 months of intensive rush... THANKS EVERYONE ! ❤️❤️ pic.twitter.com/OnACGvQhs7 — TaZzeRK (@TaZzeRK) 27 ноября 2016 г.

«1800 уровень достигнут! Первый в мире без передачи аккаунта? Первый в Европе, США и Южной Корее! Шесть месяцев интенсивной игры... Всем спасибо!», — написал TaZzeRK.

Стоит отметить, что TaZzeRK также стал первым игроком, достигшим 1000 уровня в игре.