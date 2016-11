Французский игрок достиг 1800 уровня в Overwatch

Французский игрок под ником TaZzeRK стал первым игроком, который достиг 1800 уровня в Overwatch. Об этом игрок сообщил в своем Twitter-аккаунте.

LVL 1800 REACHED ! World First without account sharing ? EU/US/KR First ! 6 months of intensive rush... THANKS EVERYONE ! ❤️❤️ pic.twitter.com/OnACGvQhs7