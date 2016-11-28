Александр Медведев: Поведение Назарова нетерпимо

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о поведении главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.

- Андрея Назарова в очередной раз дисквалифицировали за грубость. Как Лиге бороться с такими проявлениями?

- Мы не поддерживаем площадную брань. Тренер - пример не только для игроков, но и для болельщиков. Эмоции перехлестывают, но нужно держать себя в руках, как бы тяжело ни было. Есть регламент, какие нарушения как наказываются. Но в принципе это нетерпимо, - рассказал Медведев «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на три матча главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Назарова. Кроме дисквалификации на Назарова наложен денежный штраф. Тренер был удален до конца матча с новосибирской «Сибирью» (6:2) за нецензурные выражения в адрес арбитров.