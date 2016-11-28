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«Мерседес» может отстранить Хэмилтона за невыполнение указаний команды в Абу-Даби

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона могут ждать санкции за его поведение на трассе во время Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, Льюис проигнорировал поступившее ему от команды по радио требование ускориться на последних кругах дистанции. Вероятно, он наделся, что Нико Росберг, который был вторым, может потерять позицию, а с ней и титул чемпиона мира. Руководитель команды Тото Вольф назвал его поведение «анархией» и не исключил возможности наказания Хэмилтона. Сам британец утверждает, что не совершил ничего предосудительного.

По сообщению различных источников, Хэмилтону может грозить штраф, отстранение от работы с командой или даже разрыв контракта. Возможно, британца отстранят на несколько гонок следующего сезона.

Напомним, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, а Нико Росберг стал вторым и завоевал чемпионский титул.

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