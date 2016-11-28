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Александр Медведев: При пяти легионерах в заявке не занимаются места талантливых игроков и создается конкуренция

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

- Появилась информация, что может быть сокращено количество легионеров. Какова ваша позиция? 
- Этой темой уже плешь проели. Должны быть какие-то методики, стандарты. В футболе у нас шесть иностранных футболистов из одиннадцати. Никто не делает трагедию, когда сокращают с семи до шести. Там и еще на замену могут выходить иностранцы. А здесь 22 человека в заявке, и из них пять иностранцев - это пропорция, которая обеспечивает главное: не занимаются места талантливых игроков и создается конкуренция. Если конкуренции не будет, то и роста не будет. Это моя позиция, которую я готов отстаивать как угодно. 

- Высказывалось мнение, что снижение посещаемости, в том числе на московских аренах связано с отсутствием конкуренции в Лиге. Вам не кажется, что это связано, скорее, с низким качеством арен?
- Конечно, важно, как организовано. К сожалению, на ЦСКА ходит меньше трех тысяч человек в среднем. 

- Для команды, где собраны классные игроки, это мало. 
- Да, хоккеисты хорошо играющие собраны. Но дворец старый, хоть ЦСКА и многое сделал, чтобы его преобразить. В данном случае, по-прежнему это не соответствует никаким требованиям. А сколько примеров, когда дворцы заполняются полностью по-прежнему.

Напомним, в составе российских клубов на матч может выйти не более пяти иностранных игроков, в том числе не более одного вратаря.

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