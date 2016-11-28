Директор «Нефтехимика»: Возьмем Назарова на поруки

Директор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов прокомментировал дисквалификацию главного тренера команды Андрея Назарова.

Напомним, сегодня было объявлено, что Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать Назарова на три матча и наложить на него денежный штраф за нецензурную брань в адрес арбитров в матче с «Сибирью» (6:2).

«Разумеется, мы не можем быть обрадованы решением СДК. Тренер - человек, который ведет игру, и какие-то негативные вещи от его отсутствия будут. Но они принимает решение, а мы его исполняем. Что же, клуб рассмотрел ситуацию, возьмем Назарова на поруки. Если серьезно, то, конечно, мы к такому относимся негативно. Но это игра, эмоции, характер человека. Мы еще поговорим по этому поводу. Но, с другой стороны, без этих эмоций не было бы результата в последних матчах», - цитирует Кузнецова «Р-Спорт».



