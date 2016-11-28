Ирина Винер-Усманова: Скорее всего, Кудрявцева завершила карьеру из-за перелома ноги

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева, вероятнее всего, завершит карьеру из-за последствий перелома ноги. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Яночка, скорее всего, закончила. Потому что перелом ноги дал очень тяжёлые последствия на здоровую ногу, которую тоже нужно оперировать. У нее больше нет сил терпеть операции. Хотя это наши слезы, наша боль, потому что такая красавица и такая необыкновенная гимнастка ушла так рано. Но так решено, а мы только смотрим на результат.

Яна занимается личной жизнью. Она была в Германии, ей сказали, что нужно сделать вторую операцию, и после этого она закончила», - цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».

19-летняя Яна Кудрявцева – 13-кратная чемпионка мира. На Олимпиаде она завоевала серебро в личном многоборье.