Ирина Винер-Усманова: Скорее всего, Кудрявцева завершила карьеру из-за перелома ноги
Многократная чемпионка мира
по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева, вероятнее всего, завершит карьеру
из-за последствий перелома ноги. Об этом сообщила глава Всероссийской
федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина
Винер-Усманова.
«Яночка, скорее всего,
закончила. Потому что перелом ноги дал очень тяжёлые последствия на здоровую
ногу, которую тоже нужно оперировать. У нее больше нет сил терпеть
операции. Хотя это наши слезы, наша боль, потому что такая красавица и
такая необыкновенная гимнастка ушла так рано. Но так решено, а мы только
смотрим на результат.
Яна занимается личной жизнью. Она была в Германии, ей сказали, что нужно сделать вторую операцию, и после этого она закончила», - цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».
19-летняя Яна Кудрявцева – 13-кратная чемпионка мира. На Олимпиаде она завоевала серебро в личном многоборье.