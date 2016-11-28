Никита Симонян: Желаю «Спартаку» ухватиться за имеющееся преимущество

Легенда «Спартака» Никита Симонян считает, что, несмотря на отрыв от конкурентов, красно-белым рано успокаиваться.

«Спартак» после 15-ти туров набрал 37 очков и по итогам первого круга единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая на шесть баллов «Зенит».

«Шесть очков - конечно, солидный отрыв от второго места. Но второй круг все покажет, футбол - игра непредсказуемая. Другие команды тоже могут выдать победную серию. «Спартак» очень давно не становился чемпионом, я желаю клубу ухватиться за имеющееся преимущество. Пора уже становиться чемпионом России», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».

В следующем туре команда Массимо Карреры 1 декабря сыграет на выезде с «Крыльями Советов».