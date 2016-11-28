Арбитр Сельдяков снят с матча «Зенит» – «Уфа» из-за ошибки в предыдущем матче
Полномочный представитель
департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ
Леонид Калошин рассказал, почему была произведена замена бригады арбитров матча
16-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа». Он сказал, что главный арбитр
Владимир Сельдяков ошибся в предыдущей игре.
«Арбитр Сельдяков допустил серьезную ошибку в матче предыдущего тура между «Локомотивом» и «Уралом». Она связана с неудалением игрока «Локомотива» (Виталия) Денисова за лишение соперника явного преимущества. В соответствии с нормативными документами ДСИ вправе заменить арбитра, даже если он был заранее назначен на матч ближайшего тура», - цитирует Сельдякова «Р-Спорт».
Такимо
образом, судья Михаил Вилков заменит Владимира Сельдякова, назначенного ранее.
Ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва),
резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча –
Александр Гвардис (Калининград).
Матч «Зенит» - «Уфа» состоится 30 ноября в Санкт-Петербурге. «Зенит» после 15 матчей идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 22 очками занимает восьмое место.