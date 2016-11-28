Арбитр Сельдяков снят с матча «Зенит» – «Уфа» из-за ошибки в предыдущем матче

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, почему была произведена замена бригады арбитров матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа». Он сказал, что главный арбитр Владимир Сельдяков ошибся в предыдущей игре.

«Арбитр Сельдяков допустил серьезную ошибку в матче предыдущего тура между «Локомотивом» и «Уралом». Она связана с неудалением игрока «Локомотива» (Виталия) Денисова за лишение соперника явного преимущества. В соответствии с нормативными документами ДСИ вправе заменить арбитра, даже если он был заранее назначен на матч ближайшего тура», - цитирует Сельдякова «Р-Спорт».

Такимо образом, судья Михаил Вилков заменит Владимира Сельдякова, назначенного ранее. Ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).

Матч «Зенит» - «Уфа» состоится 30 ноября в Санкт-Петербурге. «Зенит» после 15 матчей идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 22 очками занимает восьмое место.