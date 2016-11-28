Артур Григорьянц: Николаев и Хави Гарсия будут приглашены на заседание КДК

Гендиректор «Крыльев Советов»: Не согласны на перенос матча со «Спартаком» в Москву. А 26 февраля погода будет не лучше

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что против переноса матча со «Спартаком» в Москву, который должен состояться в Самаре 1 декабря.