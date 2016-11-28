Артур Григорьянц: Николаев и Хави Гарсия будут приглашены на заседание КДК
Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил письмо от «Краснодара», который просит дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар игрока краснодарцев Юрия Газинского.
Напомним, инцидент произошел во втором тайме матча 15-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:1): Хави Гарсия в одном из игровых эпизодов ударил Газинского локтем и сломал ему нос.
«Мы получили письмо от «Краснодара». Это является поводом для возбуждения дела и внесения вопроса в повестку дня. Мы направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизода. На заседании будут приглашены арбитр Алексей Николаев и Хави Гарсия», - цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция