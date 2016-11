В Финляндии из продажи исчезли футболки с фамилией Еременко

В магазинов Финляндии перестали продавать футболки с фамилией полузащитника национальной сборной этой страны и ЦСКА Романа Еременко, сообщает Escape to Suomi.

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

The Finland FA shop no longer sell Roman Eremenko printed shirts following his cocaine ban - shame, its a perfect snow ❄️themed gift pic.twitter.com/88jkXtm3eu