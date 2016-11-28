Лепехин считает, что Лодыгин не виноват в поражении «Зенита» от «Краснодара»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре голкипера питерской команды Юрия Лодыгина в нынешнем сезоне, а также выразил мнение, что вратарь сине-бело-голубых не виноват в поражении от «Краснодара» (1:2).



«Несмотря на поражение, вчерашнюю игру с «Краснодаром» нужно записать Лодыгину в актив. Он играл без грубых ошибок. Юрия нельзя обвинить во втором голе Окриашвили. Сыграл на выходе, выбил мяч. Оценивая его игру, скажу, что Лодыгин не допускал никаких серьезных огрехов в игре с «Краснодаром».



Общее впечатление от игры Юрия Лодыгина в чемпионате России? В этом сезоне он играл очень нестабильно. Его грубейшие ошибки приводили к пропущенным мячам. Мне кажется, Мирче Луческу приходится выбирать основного голкипера в ходе проведения тренировочных занятий. Видимо, на тренировках Юрий неплохо выглядит, тем самым вынуждая главного тренера «Зенита» ставить его в состав.



Может ли выступление голкипера негативно повлиять на атмосферу внутри коллектива? Не должна игра одного футболиста нагнетать атмосферу в команде. Все игроки, если они адекватные люди, должны понимать, что сегодня Лодыгин ошибся, а завтра может ошибиться любой другой футболист. Нужно адекватно относиться к ошибкам партнеров», – цитирует Лепехина «Чемпионат».