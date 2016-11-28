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Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и Гарсии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

«Ситуация в следующем: мы в любом случае будем рассматривать эти эпизоды, поскольку КДК РФС открыл по ним дисциплинарные дела. Если будет признано, что арбитр ошибся, не удалив того или иного игрока, вердикт ККК будет приобщен к делу», - цитирует Калошина «Р-Спорт».

Напомним, что Гарсия в матче с «Краснодаром» (2:1) ударил в лицо игрока соперников Юрия Газинского, а Вернблум в матче против «Рубина» (0:0) совершил аналогичный поступок в отношении Серхио Санчеса. Оба игрока не были удалены с поля. 

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