Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и Гарсии
Контрольно-квалификационная
комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием
полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом
сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования
(ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
«Ситуация в следующем: мы в
любом случае будем рассматривать эти эпизоды, поскольку КДК РФС открыл по ним
дисциплинарные дела. Если будет признано, что арбитр ошибся, не удалив того или
иного игрока, вердикт ККК будет приобщен к делу», - цитирует Калошина «Р-Спорт».
Напомним, что Гарсия в матче
с «Краснодаром» (2:1) ударил в лицо игрока соперников Юрия Газинского, а
Вернблум в матче против «Рубина» (0:0) совершил аналогичный поступок в
отношении Серхио Санчеса. Оба игрока не были удалены с поля.