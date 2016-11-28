Витиньо попрощался с «Интернасьоналом»

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий до конца года на правах аренды за «Интернасьонал», намекнул на то, что уже через неделю может покинуть бразильский клуб.

Сразу после победы над «Крузейро» (1:0) 23-летний форвард заявил: «Не знаю, что произойдет. Возможно, это моя последняя игра за «Интер». Хорошо, что мы одержали победу. Если это и правда последний матч, хочу сказать, что никогда не забуду команду и надеюсь однажды сюда вернуться. Очень благодарен «Интеру», что мне дали возможность прогрессировать» .

Отметим, что «Интернасьонал», по информации GloboEsporte, уже обратился к ЦСКА с просьбой еще раз продлить аренду футболиста. Также интерес к Витиньо проявляет «Фламенго». Однако российский клуб согласится только на продажу нападающего. Стоимость Витиньо составляет примерно 10 миллионов евро.