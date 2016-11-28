Матч «Краснодар» – «Крылья Советов» перенесен с 4 на 5 декабря
Матч 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» перенесен с 4 на 5 декабря.
«По просьбе футбольного клуба «Краснодар» в соответствии с п. 6.3 и 6.4 регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России матч 17-го тура «Краснодар» - «Крылья Советов» перенесен с 4 декабря на 5 декабря. Начало матча в 20:00 (19:00 мск)», - сообщается на официальном сайте клуба из Самары.
«Краснодар» после 15 туров занимает третье место, «Крылья Советов» - на 13-й строчке.
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