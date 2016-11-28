Яя Туре: Cудьба титула АПЛ решится в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о претендентах на титул чемпиона Англии в нынешнем сезоне.



«На мой взгляд, это «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». В этом году может случиться все, что угодно, однако, я считаю, что судьба титула будет решаться в последние два месяца сезона», – цитирует полузащитника «горожан» Goal.

Отметим, что на данный момент лидером чемпионата Англии является «Челси», который после 13-ти туров набрал 31 очко.