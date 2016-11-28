Анисин и Первышин вновь пропустили тренировку «Кузни»

Игроки новокузнецкого «Металлурга» Андрей Первышин и Михаил Анисин снова пропустили тренировку команды без уважительной причины, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в октябре Анисин и Первышин, по сообщениям СМИ, из-за нарушения режима были отстранены от тренировок с командой.

«Команде в воскресенье дали выходной. Первышин и Анисин, которых стоило большого труда привести в себя после истории в октябре, вновь нарушили спортивный режим. И в понедельник ни тот, ни другой не явились на тренировку», - сказал источник агентства.

Во вторник «Металлург» отправится на выездную серию матчей КХЛ, в рамках которой сыграет в Загребе, Братиславе и Новосибирске. Вопрос участия обоих хоккеистов в данном выезде остается открытым.