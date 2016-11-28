Юрий Авербах: Тайманов играл легче всех

Чемпион СССР по шахматам 1954 года Юрий Авербах рассказал о своем соперничестве с гроссмейстером Марком Таймановым, ушедшим из жизни минувшей ночью.

Тайманов скончался на 91-м году жизни. На чемпионате СССР 1956 года он, Авербах и Борис Спасский набрали одинаковое количество очков, поделив первое место, а в дополнительном матч-турнире Тайманов одержал победу и завоевал престижный титул.

«Я его знал с детства, мы с ним сыграли огромное количество партий: впервые встретились в 1946 году в полуфинале первенства СССР. Он играл в шахматы очень легко и был рекордсменом по участию в финалах чемпионатов СССР, сыграв в 23 таких турнирах. А я - только в 15 чемпионатах СССР. И когда мы втроем разделили первое место в чемпионате страны в 1956 году, то в дополнительном турнире он победил - потому что играл легче всех», - цитирует Авербаха «Р-Спорт».





