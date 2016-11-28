Карлос Бакка: С «Севильей» я дважды выиграл Лигу Европы и сделал себе имя

Форвард «Милана» Карлос Бакка рассказал о своем отношении к «Севилье», а также вспомнил время, проведенное в составе испанской команды.



«С этим клубом у меня связаны самые теплые воспоминания. Именно здесь я дважды выиграл Лигу Европы. В «Севилье» я сделал себя имя, а в этом городе у меня много друзей, с которыми стараюсь поддерживать связь», – приводит слова колумбийца Goal.

Напомним, Бакка выступал за андалусийский клуб с 2013 по 2015 гг. Всего за «Севилью» форвард провел 108 матчей, забил 49 голов и отдал 22 голевые передачи.