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Виталий Мутко: Шахматы несут утрату за утратой

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 91-м году жизни российского шахматиста Марка Тайманова.

«Недавно трагически погиб молодой человек (шахматист Юрий Елисеев), сегодня узнали об уходе Марка Евгеньевича. Шахматы несут утрату за утратой. Сожалею и приношу соболезнования близким Тайманова и всем любителям шахмат», - цитирует Мутко ТАСС.

Международный гроссмейстер, чемпион СССР Марк Тайманов скончался минувшей ночью в Петербурге.




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