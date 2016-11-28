Виталий Мутко: Шахматы несут утрату за утратой
Вице-премьер Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 91-м году жизни российского шахматиста Марка Тайманова.
«Недавно трагически погиб молодой человек (шахматист Юрий Елисеев), сегодня узнали об уходе Марка Евгеньевича. Шахматы несут утрату за утратой. Сожалею и приношу соболезнования близким Тайманова и всем любителям шахмат», - цитирует Мутко ТАСС.
Международный гроссмейстер, чемпион СССР Марк Тайманов скончался минувшей ночью в Петербурге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически