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Антонио Конте: В субботу «Челси» ждет настоящее испытание

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити», отметив прогресс своих подопечных.

«Это серьезное испытание, потому что у «Манчестер Сити» фантастическая команда, и в субботу будет хороший тест для нас. Сейчас мы уже не та команда, что 2 месяца назад. Если бы мы были той командой, нам бы трудно было победить «Тоттенхэм»». 

Мне нравится настрой моих игроков, я вижу хорошее отношение и полную самоотдачу с их стороны. Я вижу желание что-то изменить по сравнению с прошлым, и сейчас важно продолжать в том же духе», – цитирует итальянского специалиста официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, «Челси» и «Сити» сыграют 3 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Англии.

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