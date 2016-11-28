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Антон Бобер: «Крылья» меняются, оживая на глазах

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер отметил позитивные изменения в игре команды с приходом на пост главного тренера Вадима Скрипченко.

Накануне самарцы в 15-м туре РФПЛ разгромили «Томь» (3:0) и поднялись с последнего на 13-е место.

- С новым тренером у «Крыльев» сыграно всего несколько матчей, но уже видно, что команда меняется, оживая на глазах. Изменилась игровая схема - стала более атакующей, более зрелищной. Тех, кто болеет за команду, это, конечно, радует. Самарский болельщик предпочитает атаку, а не игру от обороны, где важнее не пропустить. При прежнем тренере схема была более закрытой. Но далеко идущие выводы делать рано. Хотя изменения видны, результат не заставил себя ждать, - цитирует Бобра «Спортфакт».

В следующем туре «Крылья» 1 декабря сыграют с лидером чемпионата - «Спартаком».

Матч

Крылья Советов - Томь - 3:0 (1:0)

Голы

Корниленко 9 (1:0). Молло 69 (2:0). Молло 79 (3:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81), Ятченко, Цаллагов, Башкиров (Зинков, 87), Молло, Ткачёв (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко

Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров, Тишкин, Комбаров, Ковальчук, Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78)

Предупреждения:

Башкиров, 73 - Баляйкин, 38

Удаления:

нет - Коченков, 27

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция



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