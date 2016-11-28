Рамзан Кадыров: Емельяненко поступил не этично и не по-мужски, полез в мою семью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил своим детям вызвать на поединок Федора Емельяненко, выразив недовольство поведением знаменитого бойца, который ранее раскритиковал организацию детских боев в городе Грозный.



«Адам, Ахмат, скажите корреспонденту: вызовете Емельяненко на бой? Не испугаетесь? Молодцы! Так держать!



Он руководит любительским ММА, не имеющим отношения к профессиональным клубам, в том числе к нашему. Почему он дает оценки? Но у нас был другой вопрос к Емельяненко. Вместе с комментарием он разместил в Интернете фото моего маленького сына. А в социальные сети разные люди заходят, вот и начались оскорбления в адрес ребенка…



Федор мог бы поставить свой сильно разукрашенный портрет после боя с Мальдонадо, если такой принципиальный! А чужого сына трогать не надо. Емельяненко поступил не этично и не по-мужски, полез в мою семью. Ему позвонил мой помощник, полчаса всё объяснял. И что детские поединки были показательными, и что родители находились в зале… Мы попросили убрать снимок. Фёдор отказался, ответил, что тогда подумают, будто он испугался.



Никто не говорит, что защитные шлемы не нужны. На тренировках дети обязательно используют защиту, загляни в борцовский зал, где сейчас занимаются мои сыновья, сам увидишь. Показательные бои потому так и называются, что это шоу! Для зрителей. Для родителей. Промоутер заранее всё объявил, судьёй назначили детского тренера, он знал, когда остановить поединок, чтобы никто не пострадал случайно. Все остались довольны, только Фёдор нет. Почему было не порадоваться за других?» – цитирует Кадырова «Это Кавказ».