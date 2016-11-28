читайте также

Тренер Кудрявцевой: Яна не рассталась с мыслью о продолжении карьеры Российская гимнастка, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева надеется продолжить спортивную карьеру. Об этом заявила ее личный тренер Елена Карпушенко.

Яна Кудрявцева не знает о том, что она завершила карьеру Несмотря на заявление Ирины Винер, гимнастка продолжает тренироваться.

Ирина Винер-Усманова: Скорее всего, Кудрявцева завершила карьеру из-за перелома ноги Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева, вероятнее всего, завершит карьеру из-за последствий перелома ноги. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программы Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.

«Зенит» - «Амкар». Фанаты хозяев поздравили призеров и победителей Олимпиады из Петербурга Болельщики «Зенита» на матче против «Амкара» растянули поздравительный баннер для обладателей медалей Олимпиады в Рио.

«Боялась Винер, хотела от нее спрятаться». Кудрявцева – о серебре Рио и Юсупове Серебряный призер Рио-2016 Яна Кудрявцева встретилась с воспитанницами школы «Жемчужина» в Петербурге, где и сама когда-то тренировалась.

Яна Кудрявцева: В Рио ничего не посмотрели, нас никуда не отпускали Серебряный призер ОИ-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева на встрече с воспитанницами школы «Жемчужина» поделилась впечатлениями от Рио и рассказала о дружбе с полузащитником «Зенита» Артуром Юсуповым.

Яна Кудрявцева: Очень хочу выступить в Токио, но это больше от здоровья зависит Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике Яна Кудрявцева высказалась о возможности выступления на следующих Играх в Токио.

Медведев поздравил гимнасток Маргариту Мамун и Яну Кудрявцеву с наградами Олимпиады в Рио Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун и серебряного призера Яну Кудрявцеву с завоеванными наградами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Виталий Мутко: Была бы моя воля, дал бы золотые медали и Мамун, и Кудрявцевой Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление российских гимнасток Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Виталий Мутко: Выступление Мамун на ОИ-2016 будет крайне сложно кому-то повторить Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление гимнастки Маргариты Мамун на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Тренер Мамун Амина Зарипова: До сих пор не верю в золотую медаль Риты на ОИ-2016 Тренер Маргариты Мамун Амина Зарипова поделилась впечатлениями от победы своей подопечной в многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Яна Кудрявцева: Простите меня, если не оправдала ваши надежды Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева попросила прощение за то, что не смогла выиграть золото.

Маргарита Мамун: Я люблю, я любима, я счастливый человек Практически в одно время сборная России выиграла 4 золотых медали. Маргарита Мамун победила в личном многоборье в художественной гимнастике.

Мамун стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, Кудрявцева завоевала серебро На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро(Бразилия) прошли соревнования по художественной гимнастике. Золото в индивидуальном многоборье завоевала россиянка Маргарита Мамун.

Кудрявцева лидирует на Олимпиаде после упражнений с мячом на Олимпиаде На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят соревнования по художественной гимнастике. После упражнений с мячом в личном многоборье лидирует россиянка Яна Кудрявцева.

Кудрявцева лидирует после упражнений с обручем на Олимпиаде, Мамун – вторая На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят соревнования по художественной гимнастике. После упражнений с обручем в личном многоборье лидирует россиянка Яна Кудрявцева.

Пока вы спали. Гедуев выиграл серебро, волейболисты уступили бразильцам Sovsport.ru – о самом интересном, что происходило во второй половине 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Мамун захватила лидерство после квалификации многоборья Россиянки Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева показали два лучших результата в квалификации личного многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и вышли в финал.