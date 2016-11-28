Яна Кудрявцева не знает о том, что она завершила карьеру

Несмотря на заявление Ирины Винер о завершении карьеры, российская гимнастка, многократная чемпионка мира Яна Кудрявцева продолжает тренироваться.

Напомним, что ранее сегодня президент федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер заявила, что из-за последствий перелома ноги Кудрявцева завершила карьеру.

Однако по нашей информации личный тренер спортсменки заявлений о травме не делала, руководство СДЮШОР ЦСКА по гимнастике не подтверждает наличие травмы у спортсменки, а сама Яна продолжает тренироваться.

Напомним, что на Играх в Рио Кудрявцева стала второй в многоборье из-за ошибки, допущенной в упражнении с булавами. При этом после выступления она твердо заявила, что хотела бы продолжить выступления до следующих Олимпийских игр.