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Денис Лебедев: СМИ преувеличили историю с авиадебоширом

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев, готовящийся к бою с соотечественником Муратом Гассиевым, рассказал о нештатной ситуации во время его перелета в конце прошлой недели из Лос-Анджелеса в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что боксер хотел успокоить авиадебошира, но экипаж от его услуг отказался.

- На самом деле журналисты немного все преувеличили, - цитирует Лебедева «Российская газета«. - Человеку стало плохо. У него был срыв. Может, он был в каком-то наркотическом опьянении. Ходил, кричал, что взорвет самолет, что он террорист. Половина людей не принимала ситуацию всерьез, смеялась, половина - испугалась. Женщины и дети плакали от страха. У меня, признаюсь, тоже были опасения за свою жизнь. Поэтому я прошелся по салону, оценил обстановку. Но персонал справился сам. Была вынужденная посадка в Канаде на военном аэродроме. Там этого пассажира арестовали.

Бой между Лебедевым и Гассиевым состоится 3 декабря в столичном «Мегаспорте». На данный момент в активе 23-летнего Гассиева 24 боя, 23 победы (17 - нокаутом) и одна ничья.

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