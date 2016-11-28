Кирсан Илюмжинов: Не назвал бы матч Карякин - Карлсен скучным
Президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов поделился своим мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по
шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.
«Идет борьба, и видно, что
ставки высокие – всего 12 партий и на кону 1 миллион евро, не говоря уже о
короне чемпиона мира. Плюс к этому соперники одного возраста – 25 и 26 лет. Они
выросли на компьютерных программах, это уже не те гроссмейстеры, которые возили
с собой чемоданами тетрадки и книги, а те, которые пользуются возможностями
современных компьютеров.
Я бы не говорил, что матч
скучный – ничья ничье рознь. Был период, когда гроссмейстеры играли, по пять
минут делали 80 дежурных ходов и соглашались на ничью, чтобы подготовиться к
следующей партии, тогда ещё говорили, что шахматы ждет ничейная смерть. Сейчас
времени нет – играют не 24, а 12 партий, и каждая может принести победу в общем
итоге. Карякин и Карлсен иногда просиживали за доской по восемь часов: видно,
что каждый хотел победить до последнего», – цитирует Илюмжинова «Собеседник».
Напомним, что сегодня
начнется 12-я партия. На данный момент счет равный – 5,5:5,5.