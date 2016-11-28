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Кирсан Илюмжинов: Не назвал бы матч Карякин - Карлсен скучным

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

«Идет борьба, и видно, что ставки высокие – всего 12 партий и на кону 1 миллион евро, не говоря уже о короне чемпиона мира. Плюс к этому соперники одного возраста – 25 и 26 лет. Они выросли на компьютерных программах, это уже не те гроссмейстеры, которые возили с собой чемоданами тетрадки и книги, а те, которые пользуются возможностями современных компьютеров.

Я бы не говорил, что матч скучный – ничья ничье рознь. Был период, когда гроссмейстеры играли, по пять минут делали 80 дежурных ходов и соглашались на ничью, чтобы подготовиться к следующей партии, тогда ещё говорили, что шахматы ждет ничейная смерть. Сейчас времени нет – играют не 24, а 12 партий, и каждая может принести победу в общем итоге. Карякин и Карлсен иногда просиживали за доской по восемь часов: видно, что каждый хотел победить до последнего», – цитирует Илюмжинова «Собеседник».

Напомним, что сегодня начнется 12-я партия. На данный момент счет равный – 5,5:5,5.

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