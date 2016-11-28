Фредди Роуч: Думаю, Головкин может сменить весовую категорию ради боя с Ковалевым

Известный американский тренер Фредди Роуч рассказал о перспективе поединка россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина. Он допустил, что Головкин ради этого может сменить весовую категорию.

«Почему нет? Думаю, это было бы очень интересно. Полагаю, что Трипл Джи (Головкин) вполне может сменить свою весовую категорию ради денежного поединка. Я знаю, что они дружат, но это вполне возможно», — цитирует Роуча Газета.Ru.

Напомним, что обладатель трех чемпионских титулов Сергей Ковалев в категории до 79,4 кг уступил Андре Уорду полторы недели назад.