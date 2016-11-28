Дзюба сказал Лодыгину, что его ошибки «хоронят команду»
Стали известны подробности конфликта в стане «Зенита».
Конфликт произошел после поражения от «Краснодара» в 15-м туре чемпионата
России (1:2).
Как сообщает «Спортфакт», Лодыгин
спросил у Артема, что стоит за его жестом, предложив тому выбирать слова и быть
аккуратнее в своих поступках. После пропущенного гола форвард показал
неприличный жест, который попал в трансляцию.
Дзюба выразил сомнения в
профессиональных качествах вратаря и сказал, что его ошибки «хоронят команду».
После этого Артем сказал Лодыгину несколько неприятных слов, после чего игроков
успокаивали Александр Кокорин и Мирча Луческу.
Напомним,
на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и
Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсированное
время.
После матча Дзюба и пресс-служба «Зенита» опровергли информацию о драке в раздевалке.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция