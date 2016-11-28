Дзюба сказал Лодыгину, что его ошибки «хоронят команду»

Стали известны подробности конфликта в стане «Зенита». Конфликт произошел после поражения от «Краснодара» в 15-м туре чемпионата России (1:2).

Как сообщает «Спортфакт», Лодыгин спросил у Артема, что стоит за его жестом, предложив тому выбирать слова и быть аккуратнее в своих поступках. После пропущенного гола форвард показал неприличный жест, который попал в трансляцию.

Дзюба выразил сомнения в профессиональных качествах вратаря и сказал, что его ошибки «хоронят команду». После этого Артем сказал Лодыгину несколько неприятных слов, после чего игроков успокаивали Александр Кокорин и Мирча Луческу.

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.

После матча Дзюба и пресс-служба «Зенита» опровергли информацию о драке в раздевалке.