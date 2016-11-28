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Тренер Кудрявцевой: Яна не рассталась с мыслью о продолжении карьеры

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская гимнастка, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева надеется продолжить спортивную карьеру. Об этом заявила ее личный тренер Елена Карпушенко.

«От Яны я этого (решения о завершении карьеры) не слышала, у меня с ней такого разговора не было. У нее проблема не в той травме, которая была. С той травмой все совершенно нормально, ей сделали операцию, у нее все в порядке. У нее проблема врожденная, две одинаковых проблемы – так называемые «дополнительные кости стопы», они и на правой, и на левой ноге.

На левой ей сделали операцию после Штутгарта, а на правой - такая же есть проблема. Ситуация с ней, естественно, лучше, потому что та сломалась, а эта пока целая. Для того чтобы ей продолжать, нужно сначала эту косточку удалить. Как понимаю, она пока активно отдыхает и с мыслью о том, что будет возвращаться, не рассталась», - цитирует Карпушенко «Р-Спорт».

Напомним, что ранее сегодня президент федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер заявила, что из-за последствий перелома ноги Кудрявцева завершила карьеру.

Однако по нашей информации личный тренер спортсменки заявлений о травме не делала, руководство СДЮШОР ЦСКА по гимнастике не подтверждает наличие травмы у спортсменки, а сама Яна продолжает тренироваться.

Напомним, что на Играх в Рио Кудрявцева стала второй в многоборье из-за ошибки, допущенной в упражнении с булавами. При этом после выступления она твердо заявила, что хотела бы продолжить выступления до следующих Олимпийских игр

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