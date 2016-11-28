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Татьяна Навка: Реакция западных СМИ на наше выступление в форме узников удивила (видео)

Источник:  Russia TodayКомментарии

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала реакцию западных СМИ на выступление с актером Андреем Бурковским в образе узников Освенцима в телешоу «Ледниковый период» на Первом канале.

- Удивительно. Потому что после выхода в эфир шоу было столько звонков от друзей и знакомых о том, как это было прекрасно. Много положительного. Удивила такая неоднозначная и странная реакция. Хочется склоняться к мнению, что люди, которые пишут это, не видели этого фильма («Жизнь прекрасна»), - цитирует спортсменку RT.

Навка напомнила также, что в «Ледниковом периоде», выходящем уже 10 лет, они не раз затрагивали темы войны.

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